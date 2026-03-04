NASTYJOE « The House » Release Party + chest. Vendredi 20 mars, 20h00 Rock School Barbey Gironde

Outsider de la scène rock hexagonale, NASTYJOE offre des performances électrisantes avec une sincérité rare et se distingue par des mélodies qui rappellent sans conteste les années 90. Tension et puissance sonore, couplets harmonieux et refrains sauvages, leur musique entre indie rock et post-punk rappelle Fontaines D.C., The Cure, Blur ou encore Shame.

Après un premier EP et une centaine de concerts à travers la France, des sélections aux iNOUïS du Printemps de Bourges et au Prix Chorus, NASTYJOE a enchaîné avec de nouvelles compositions pour un premier album très attendu, enregistré et mixé par Baptiste Leroy (Structures, Johnny Jane…).

chest. est un groupe de post-punk/noise rock de Paris qui propose sa vision de la scène musicale qu’ils aiment le plus, influencés par tous les artistes qu’ils rencontrent au quotidien.

Unis autour de leur amour pour les effets bruitistes et des forts décibels – sans sacrifier refrains et mélodies accrocheurs, leurs concerts sont de grandes fêtes cathartiques où tout le monde est invité à danser, pogoter et chanter.

