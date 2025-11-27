NATACHA ATLAS SYNA AWEL – THEATRE LINO VENTURA Nice

NATACHA ATLAS SYNA AWEL Début : 2026-02-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Natacha Atlas nous présente, en quartet jazz électro, sa toute nouvelle création « Parallel Universe » produite par le violoniste égypto-britannique Samy Bishai. Toujours en quête d’explorations musicales éclectiques, elle nous entraîne dans un univers parallèle aux inspirations soul teintées de parfums orientaux, où sa voix toujours aussi magnifique, nous porte entre douceurs mélancoliques poétiques et réalités de l’actualité. Natacha Atlas est une artiste de renommée internationale reconnu comme l’une des voix les plus distinctives au monde. Célébrée depuis longtemps pour sa synthèse des traditions vocales occidentales et moyen-orientales, Natacha Atlas continue d’impressionner et de séduire un public grandissant et la presse. Avec une dextérité époustouflante, les derniers album de Natacha Atlas la voit repousser encore plus loin ses limites vocales et musicales en tissant sans effort les traditions du jazz dans son mélange unique. Il n’est donc pas surprenant que la carrière de Natacha Atlas a soit aussi riche que diversifiée. A ce jour elle signe 15 albums solos et participe à plus de 50 enregistrements en tant qu’invité d’autres pointures musicales. Dans le passé, elle a travaillé avec Peter Gabriel, Nitin Sawhney, Nigel Kennedy, Indigo Girls, Jean-Michel Jarre et Ibrahim Maalouf, pour n’en citer que quelques-uns, tandis que, plus récemment, Natacha Atlas a collaboré avec Omar Sosa et Paolo Fresu. Depuis 2010, elle co-compose avec son partenaire musical et de vie Samy Bishai, sur divers projets dont la partition des Nuits pour le Ballet Preljocaj, Odyssey pour Herve Koubi en 2019, la musique pour des publicité de Christian Louboutin. Au fil des ans, le talent exceptionnel de Natacha Atlas a été reconnu à plusieurs reprises par ses pairs et ses fans sous la forme d’une foule de prix de la musique (dont une Victoire française) ainsi que de nombreuses invitations à être la chanteuse vedette lors d’événements majeurs (tels que le concert Millenium aux pyramides d’Egypte en 2000 avec Jean-Michel Jarre) et de figurer sur les partitions et bandes originales de nombreux blockbusters hollywoodiens, tel, Sex & the City 2, The Hulk, Kingdom of Heaven, Brick Lane et Sahara. Syna Awel, chanteuse solaire à la voix singulière, ouvre un nouveau chapitre de son univers musical. Connue pour ses compositions métissées aux racines berbères et aux accents jazz, elle revient avec un projet en duo intimiste et profondément habité. À ses côtés : le guitariste Lucky Luc, complice de longue date et maître des couleurs blues et soul. Ensemble, ils revisitent les titres du dernier album de Syna Awel dans une version épurée, organique, aux teintes de blues africain et de soul voyageuse. La guitare slide de Lucky Luc, sensible et groove, dialogue avec la voix de Syna comme une respiration commune, entre douleur douce et lumière intérieure. Ce nouveau duo dévoile une lecture plus profonde, plus nue des morceaux, mettant en avant la force émotionnelle des textes et la richesse rythmique des mélodies. Une forme de retour aux sources, entre les rives du Mississippi et les montagnes de Kabylie, pour une musique libre, nomade, ancrée dans l’âme. «?La Kabylie, c’est là que la chanteuse Syna Awel, portée par l’héritage de ses aïeux amazigh, puise son inspiration.?» Le Monde Afrique

THEATRE LINO VENTURA 168 BD DE L’ARIANE 06300 Nice 06