NATACHA CALESTREME – AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES Nantes dimanche 30 novembre 2025.

DIOGÈNE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC PROD 22 ET CARAMBA: CULTURE LIVE PRÉSENTE : : NATACHA CALESTREMELES CLÉS DE VOTRE ÉNERGIELa tournéeNatacha Calestrémé, l’autrice aux 2 millions de lecteurs, part en tournée avec un spectacle inédit qui peut booster votre vie. Conseils, partage, émotion : un moment sensible, pratique, participatif et même drôle ! Une soirée positive, une reconnexion avec vous-même… pour des lendemains qui chantent.Journaliste et écrivaine, Natacha Calestrémé, est l’auteure des best-sellers La Clé de votre énergie et Trouver ma place, traduits en 12 langues. Ses conférences et vidéos en ligne fédèrent des centaines de milliers de personnes. Après dix ans d’expériences pratiques, elle s’est imposée comme une experte de la libération émotionnelle.

AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44