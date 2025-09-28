NATACHA CALESTREME – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

NATACHA CALESTREME – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers dimanche 28 septembre 2025.

NATACHA CALESTREME Début : 2025-09-28 à 18:00. Tarif : – euros.

AZ PROD PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC CARAMBA CULTURE LIVE : NATACHA CALESTREMENATACHA CALESTRÉMÉLES CLÉS DE VOTRE ÉNERGIELa tournéeNatacha Calestrémé, l’autrice aux 2 millions de lecteurs, part en tournée avec un spectacle inédit qui peut booster votre vie. Conseils, partage, émotion : un moment sensible, pratique, participatif et même drôle ! Une soirée positive, une reconnexion avec vous-même… pour des lendemains qui chantent.Journaliste et écrivaine, Natacha Calestrémé, est l’auteure des best-sellers La Clé de votre énergie et Trouver ma place, traduits en 12 langues. Ses conférences et vidéos en ligne fédèrent des centaines de milliers de personnes. Après dix ans d’expériences pratiques, elle s’est imposée comme une experte de la libération émotionnelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49