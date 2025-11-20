Natacha Calestrémé – L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE Grenoble

Natacha Calestrémé Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

LE PÉRISCOPE PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC CARAMBA CULTURE LIVE : NATACHA CALESTRÉMÉNatacha Calestrémé, l’autrice aux 2 millions de lecteurs, part en tournée avec un spectacle inédit qui peut booster votre vie. Conseils, partage, émotion : un moment sensible, pratique, participatif et même drôle ! Une soirée positive, une reconnexion avec vousmême… pour des lendemains qui chantent.Journaliste et écrivaine, Natacha Calestrémé, est l’auteure des bestsellers La Clé de votre énergie et Trouver ma place, traduits en 12 langues. Ses conférences et vidéos en ligne fédèrent des centaines de milliers de personnes. Après dix ans d’expériences pratiques, elle s’est imposée comme une experte de la libération émotionnelle.Renseignement PSH/PMR : 04 56 14 71 71

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38