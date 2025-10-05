NATACHA CALESTREME – LE 13EME ART Paris

NATACHA CALESTREME Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

CARAMBA CULTURE LIVE PRÉSENTE : NATACHA CALESTREMELa journaliste Natacha Calestrémé, autrice à succès et experte en libération émotionnelle, nous propose de découvrir son « spectacle conférence » inédit et transformateur. Pendant 1h30, grâce à des exercices et des rituels inédits, elle nous aide à 1/ comprendre comment booster notre force vitale, 2/ identifier nos blocages pour nous en libérer, 3/ faire le lien entre nos épreuves et celles de la famille pour ne plus les porter et 4/ renouer avec notre puissance de réalisation. Un moment empreint d’humour et de joie… qui aide à se reconnecter à soi-même.Après le succès des 20 premières dates qui ont affiché complet, elle nous revient lors d’une dernière tournée en France, Belgique et Suisse, du 24 septembre au 11 décembre 2025 (elle s’arrête ensuite pour entrer en écriture).Mise en scène Véronique Gallo et Bénédicte le Lay

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75