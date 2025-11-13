NATACHA CALESTREME LES CLÉS DE VOTRE ENERGIE Palais des Congrès Perpignan
NATACHA CALESTREME LES CLÉS DE VOTRE ENERGIE Palais des Congrès Perpignan jeudi 13 novembre 2025.
NATACHA CALESTREME LES CLÉS DE VOTRE ENERGIE
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 36 – 36 – 42
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 20:00:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Palais des Congrès Les Clés de votre énergie
.
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Palais des Congrès The keys to your energy
German :
Palais des Congrès Die Schlüssel zu Ihrer Energie
Italiano :
Palais des Congrès Le chiavi della vostra energia
Espanol :
Palacio de Congresos Las claves de su energía
L’événement NATACHA CALESTREME LES CLÉS DE VOTRE ENERGIE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-13 par PERPIGNAN TOURISME