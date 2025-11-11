NATACHA CALESTRÉMÉ – PARC DES EXPOSITIONS – CENTRE DES CONGRES Agen

NATACHA CALESTRÉMÉ – PARC DES EXPOSITIONS – CENTRE DES CONGRES Agen mardi 11 novembre 2025.

NATACHA CALESTRÉMÉ Début : 2025-11-11 à 20:00. Tarif : – euros.

4ÈME SENS EN ACCORD AVEC CARAMBA SPECTACLES PRÉSENTE : NATACHA CALESTRÉMÉLES CLÉS DE VOTRE ÉNERGIELa tournéeNatacha Calestrémé, l’autrice aux 2 millions de lecteurs, part en tournée avec un spectacle inédit qui peut booster votre vie. Conseils, partage, émotion : un moment sensible, pratique, participatif et même drôle ! Une soirée positive, une reconnexion avec vous-même… pour des lendemains qui chantent.Journaliste et écrivaine, Natacha Calestrémé, est l’auteure des best-sellers La Clé de votre énergie et Trouver ma place, traduits en 12 langues. Ses conférences et vidéos en ligne fédèrent des centaines de milliers de personnes. Après dix ans d’expériences pratiques, elle s’est imposée comme une experte de la libération émotionnelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DES EXPOSITIONS – CENTRE DES CONGRES AVENUE DU MIDI 47000 Agen 47