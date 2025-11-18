NATACHA CALESTREME – PASINO GRAND Aix En Provence

NATACHA CALESTREME Début : 2025-11-18 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS en accord avec Caramba Culture Live présente : NATACHA CALESTREMELES CLÉS DE VOTRE ÉNERGIELa tournéeNatacha Calestrémé, l’autrice aux 2 millions de lecteurs, part en tournée avec un spectacle inédit qui peut booster votre vie. Conseils, partage, émotion : un moment sensible, pratique, participatif et même drôle ! Une soirée positive, une reconnexion avec vous-même… pour des lendemains qui chantent.Journaliste et écrivaine, Natacha Calestrémé, est l’auteure des best-sellers La Clé de votre énergie et Trouver ma place, traduits en 12 langues. Ses conférences et vidéos en ligne fédèrent des centaines de milliers de personnes. Après dix ans d’expériences pratiques, elle s’est imposée comme une experte de la libération émotionnelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13