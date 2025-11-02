Natacha Llorca, piano Église Saint-Merry Paris

Natacha Llorca

Nee en 1971, elle commence le piano à l âge de 5 ans à l’École Normale de Musique de Paris puis émigre à Besançon où elle obtient en 1989 le Premier Prix de Piano du CNR puis en 1992 le Prix d Honneur du CNR de Versailles dans la classe de Désiré N’KAOUA.

Elle obtient en 1991 son DE d enseignement du piano et devient assistante de Mr Descharmes au CNR de Besançon, puis obtient un poste d accompagnement (danse-instruments) à l ENM de Montreuil (1993-2003).

Titulaire d’ un Premier Prix d accompagnement du CNR de Boulogne, elle développe une expérience avec les chanteurs lyriques (Nadia TZVETKOVA soprano, Juan Franco BRIZIO ténor, Frédéric VASSAR baryton, Pali MARINOV basse) et participe aux Festivals des Arcs et de Saint Cere (Lot). Elle collabore sept années avec le TRIO d ARGENT, stages de flûte et concerts dans le cadre notamment des Rencontres Musicales de Noyers (89).

Parallèlement elle se perfectionne quatre années avec Hortense CARTIER BRESSON et remporte en 1997, le 2e Prix du Concours Européen « Citta di Moncalieri » (Italie) puis en 1999, le Prix du Meilleur Pianiste Francais du 28e Concours International de Piano de Senigalia (Italie) qui lui offre un récital au Théâtre de Sens (Yonne). Installée dans l Yonne depuis 2006, elle a développé une activité de pianiste concertiste dans l Aube ( festival Troyes en Scène, Ervy le Châtel), l Yonne, à Paris (concerts de Saint Merry) en Suisse et en Israël.

En 2011, elle est choisie par le club Kiwanis pour un récital de piano Franz LISZT (bicentenaire de sa naissance) au Théâtre de Champagne (Troyes) en collaboration avec le récitant Gérard CHARROIN. Elle a enregistré 3 CD en solo ( Chopin, Rachmaninov, Liszt, Schumann, Ravel, Masy) 1 CD en « live » avec le violoniste israélien Gal ECKSTEIN et se produit régulièrement en solo et en musique de chambre.

RÉCITAL DE PIANO – CHOPIN – DEBUSSY – GINASTERA

Le dimanche 02 novembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-2-novembre-2025-natacha-llorca-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1394781025697454/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1394781025697454/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D