Natacha Tertone (Release Party) + Isaakians + Bangoschk, Le Bistrot de St So, Lille

Natacha Tertone (Release Party) + Isaakians + Bangoschk 20 et 21 mars Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T21:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-21T00:00:00+01:00 – 2026-03-21T01:30:00+01:00

VENDREDI 20 MARS

→ NATASHA TERTONE + ISAAKIANS + BANGOSCHK

21H–2H / GRATUIT

(ALT POP / AVANT-POP)

Ouverture 18h

Snack by ShiiFooMii 19h-22h

Début des concerts : 21h

NATACHA TERTONE (RELEASE PARTY !)

(ALT-POP)

Artistes influence : Dominique A, Miossec, Portishead.

► Révélée dès les années 2000 sur la scène indé francophone, NATACHA TERTONE revient avec son univers alt-pop entre chanson augmentée et indie pop. Elle fêtera ce soir en power trio la sortie de son nouvel album chargé de mantras d’empouvoirement et d’énergie synthwave à la Flora Fishbach. Poésie élégante (façon Clara Ysé), émotion brute à l’honneur (comme chez Zaho de Sagazan) et arrangements recherchés (on pense à Barbara Carlotti) pour arrêter la course du temps !

ECOUTE – REGARDE

► https://www.youtube.com/watch?v=w6pRxzQei0o

https://youtu.be/ev8cDfkLLAA?si=kJGCe21RbiVchF0K

SITE/FB/INSTA/TIK TOK…

► https://www.facebook.com/NatachaTertone/

https://www.instagram.com/natachatertone/

ISAAKIANS

(AVANT-POP)

Artistes influence : Björk, Peter Gabriel et Kate Bush.

► Tissant une musique instinctive où la harpe, les claviers et la batterie dialoguent comme des forces élementaires, ISAAKIANS a un message pour l’oreille, le ventre, le souffle. Comme une Pulsation, un Spasme qu’ils murmurent, incantent, scandent dans un chœur à trois voix.

Entre élans mélodiques et textures électroniques, le trio crée des paysages sonores à la fois sensibles et magnétiques dans une esthétique résolument avant-gardiste

ECOUTE – REGARDE

► https://www.youtube.com/watch?v=iqr1SIW66vs

https://www.youtube.com/watch?v=BDFsBwEVy6s

SITE/FB/INSTA/TIK TOK…

► https://www.instagram.com/isaakians_official/

BANGOSCHK

(DJ)

► Duo de DJ/selectors lillois à l’éclectisme affûté, BANGOSCHK navigue sans compromis entre new wave, indie pop, électro et zones grises du dancefloor. Aux commandes des soirées Bamboche, ils brouillent les frontières, privilégient l’instinct à l’étiquette et construisent des sets libres et imprévisibles.

Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Vendredi 20 mars (21h–2h, gratuit) : Natacha Tertone en release party, Isaakians en live et DJ set de Bangoschk. Alt-pop et avant-pop entre émotion, électro et dancefloor.