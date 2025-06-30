NATALIA DOCO – SALLE NOUGARO Toulouse

NATALIA DOCO Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Née à Buenos Aires en Argentine, Natalia Doco a tôt fait de partir en quête d’elle-même, dans les montagnes de terre rouge du nord du pays où elle se frotte à la culture amérindienne, celle de son aïeule guarani, dont l’histoire est tenue sous silence.Aujourd’hui, Natalia Doco poursuit sa mue avec Hacha, un nouvel album prévu à l’automne. Dans Hacha, la hache en espagnol, Natalia Doco s’affirme en affranchie, féroce et féministe, décapitant croyances limitantes et schémas toxiques avec une verve impitoyable. Cumbia, reggaeton, salsa, cha cha… Un nouvel opus initiatique qui s’autorise tubes dancefloor et incantations expérimentales.Genre : Folk / World / Musique du MondeSpécififité : Nouvel AlbumPlacement : Libre assisDurée : 1h30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31