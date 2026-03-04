Natalie David-Weill présente « La Petite Fille au ruban bleu – Le monde disparu d’Irène Cahen d’Anvers », Librairie Gallimard, Paris

Natalie David-Weill présente « La Petite Fille au ruban bleu – Le monde disparu d’Irène Cahen d’Anvers » Mardi 10 mars, 18h30 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:30:00+01:00 – 2026-03-10T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:30:00+01:00 – 2026-03-10T23:59:00+01:00

La Petite Fille au ruban bleu est l’un des tableaux les plus connus de Renoir.

Paradoxalement, plus il gagne en célébrité, plus son modèle s’efface des mémoires. À la lumière d’archives inédites et de rencontres, l’autrice a découvert tout un monde, celui de Parisiennes élégantes dont la vie a basculé dans la tragédie. Parmi elles, se dégage une Irène Cahen d’Anvers féministe avant l’heure, idéaliste et déterminée.

Natalie David-Weill, journaliste et écrivain, a notamment publié Les Mères juives ne meurent jamais (Robert Laffont, 2011) et L’Atelier d’écriture (Stock, 2023).

Venez découvrir « La Petite fille au ruban bleu – Le monde disparu d’Irène Cahen d’Anvers » publié aux Éditions Flammarion

Photographie © Astrid di Crollalanza

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007

