Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Natascha Rogers Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Natascha Rogers Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc vendredi 12 décembre 2025.

Natascha Rogers

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :
2025-12-12

Natascha Rogers est une artiste polyvalente, à la fois percussionniste, pianiste, chanteuse et compositrice.
  .

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24  accueil@mjchamonix.org

English :

Natascha Rogers is a multi-talented percussionist, pianist, singer and composer.

German :

Natascha Rogers ist eine vielseitige Künstlerin, die als Perkussionistin, Pianistin, Sängerin und Komponistin tätig ist.

Italiano :

Natascha Rogers è un’artista versatile, percussionista, pianista, cantante e compositrice.

Espanol :

Natascha Rogers es una artista polifacética, percusionista, pianista, cantante y compositora.

L’événement Natascha Rogers Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc