Natascha Rogers Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Natascha Rogers est une artiste polyvalente, à la fois percussionniste, pianiste, chanteuse et compositrice.
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
Natascha Rogers is a multi-talented percussionist, pianist, singer and composer.
German :
Natascha Rogers ist eine vielseitige Künstlerin, die als Perkussionistin, Pianistin, Sängerin und Komponistin tätig ist.
Italiano :
Natascha Rogers è un’artista versatile, percussionista, pianista, cantante e compositrice.
Espanol :
Natascha Rogers es una artista polifacética, percusionista, pianista, cantante y compositora.
