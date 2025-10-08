Natascha Rogers : Onaida Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Natascha Rogers : Onaida Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 20:00 – 21:20

Gratuit : non 10 € à 21 € 10 € à 21 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Tout public

Concert Inspirée par ses racines et les esprits de la nature, Natascha Rogers nous offre une musique sincère et envoûtante, mêlant ballades intimes et rythmes rituels, un voyage musical où le piano et les percussions dialoguent avec des chants en anglais, espagnol et yoruba.Une parenthèse hors du temps, empreinte de poésie et de lumière. Natascha Rogers : percussions, piano, voixAnthony Jambon : guitarePedro Barrios : batterie Durée : 1h20 Dans le cadre de Jazz en Phase, le Parcours

Piano'cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

