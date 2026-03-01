Natascha Rogers Le Sémaphore Trébeurden

Natascha Rogers

Le Sémaphore 7 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Chanteuse, percussionniste et compositrice franco-américaine aux origines multiples (mère hollandaise, père amérindien), Natascha Rogers puise son inspiration dans la terre, le corps et les racines culturelles du monde. Sa musique est une alchimie puissante entre rythmes afro-cubains, chants hypnotiques et folk empreint de poésie. Sur scène, elle crée un espace libre et vibrant, où la transe devient prière, et où voix et percussions racontent la vie avec une intensité rare. Entre spiritualité, engagement et énergie viscérale, Natascha Rogers incarne une musique qui touche autant le corps que l’âme. Une artiste singulière et envoûtante, à vivre absolument en concert. .

Le Sémaphore 7 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Natascha Rogers Trébeurden a été mis à jour le 2026-03-05 par SITARMOR