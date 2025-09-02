NATASCHA ROGERS trio Concert Musiques du monde Ronde folk libératrice PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines

NATASCHA ROGERS trio Concert Musiques du monde Ronde folk libératrice PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines vendredi 10 avril 2026.

PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Espace Henri Salvador Coulaines Sarthe

Natascha Rogers est une artiste polyvalente, à la fois percussionniste, pianiste, chanteuse et compositrice. Née aux Pays-Bas d’une mère néerlandaise et d’un père d’origine amérindienne, elle a grandi en Hollande avant de déménager en France en 1996.

Sa musique est profondément influencée par ses racines culturelles variées, mêlant des traditions afro-américaines, afro-cubaines et mandé avec des éléments de jazz et de pop.

Son dernier album, « Onaida », sorti en 2024, est un projet solo intime et spirituel, une exploration personnelle de thèmes universels tels que l’humanité, la spiritualité, la nature et la féminité, tout en rendant hommage à ses ancêtres. Les inspirations pour « Onaida » incluent les esprits Yoruba, les rythmes afro-latins et son héritage amérindien.

Elle a collaboré avec de nombreux artistes et groupes, tels que Zap Mama, Raphaëlle Atlan Quintet, Bailongo, Jeanne Michard Quintet…

Nouvel album 1er semestre 2026 label No Format .

PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Espace Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

