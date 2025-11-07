Natasha St-Pier Chalon-sur-Saone – Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

2025-11-07

Natasha St-Pier en concert le 7 novembre 2025 salle Marcel-Sembat à Chalon-sur-Saône. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c‘est vous

L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses me´lodies inoubliables, nous invite, a` un voyage musical a` travers la chanson française.

A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent a` cœur, de Souchon a` Sanson en passant par Berger et Piaf !

Un moment de partage et d’émotions a` ne pas manquer ! .

Marcel Sembat 1 Place Mathias

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

