Natasha St-Pier Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône vendredi 7 novembre 2025.
Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 35 EUR
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
2025-11-07
Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire
d’amour c‘est vous
L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, nous
invite, à un voyage musical à travers la chanson française.
A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour
interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs
qui lui tiennent à coeur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf !
Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer ! .
