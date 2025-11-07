Natasha St-Pier Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire

d’amour c‘est vous

L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, nous

invite, à un voyage musical à travers la chanson française.

A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour

interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs

qui lui tiennent à coeur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf !

Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer ! .

