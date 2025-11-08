Natasha St-Pier Dole La Commanderie Dole
Natasha St-Pier Dole La Commanderie Dole samedi 8 novembre 2025.
Natasha St-Pier Dole
La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Natasha St-Pier en concert le 8 novembre à la Commanderie de Dole. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !
Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c‘est vous
L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses me´lodies inoubliables, nous invite, a` un voyage musical a` travers la chanson française.
A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent a` cœur, de Souchon a` Sanson en passant par Berger et Piaf !
Un moment de partage et d’émotions a` ne pas manquer ! .
La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Natasha St-Pier Dole
German : Natasha St-Pier Dole
Italiano :
Espanol :
L’événement Natasha St-Pier Dole Dole a été mis à jour le 2025-02-21 par DOUBS TOURISME