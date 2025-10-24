NATASHA ST PIER – ESPACE LUMIERE Epinay Sur Seine

NATASHA ST PIER Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Après avoir remporté Danse avec les Stars en 2024, la chanteuse canadienne s’est lancée en tant que comédienne en apparaissant dans deux séries de TF1 : Léo Mattéï, Brigade des mineurs et Camping Paradis. On a par ailleurs pu la voir dans Les Comédies Musicales – Le Best Of interpréter de grands standards comme Over The Rainbow. Logique pour celle qui fut révélée en 1999 par la comédie musicale Notre-Dame de Paris dans sa version anglaise. Aujourd’hui, elle repart en tournée pour présenter ses succès ainsi que des classiques de la chanson française que l’on retrouve sur son dernier album : Mon histoire d’amour c’est vous. Elle y reprend notamment des titres de Barbara, Alain Souchon, Véronique Sanson, ou encore Michel Berger. Un concert piano-voix intime pour un réel partage et une forte proximité avec son public.

ESPACE LUMIERE 6, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 93800 Epinay Sur Seine 93