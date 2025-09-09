NATASHA ST PIER – LA PALESTRE Le Cannet

NATASHA ST PIER – LA PALESTRE Le Cannet samedi 4 avril 2026.

NATASHA ST PIER Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC ENERGIC ANIMATIONS – MAGIC EVENT ET VM IN TEAM PROD : NATASHA ST PIERNatasha St Pier vous proposera, dans un spectacle 100% live avec 9 personnes sur scène, ses tubes : Tu trouveras, Mourir demain, Je n’ai que mon âme, Un ange frappe à ma porte, Tant que c’est toi, Quand on cherche l’amour, ainsi que des titres inoubliables de la Chanson française de Souchon, Piaf, Berger, et bien d’autres.Une véritable promenade dans la chanson française, d’hier à aujourd’hui, avec des auteurs et des titres qui l’ont marquée dans sa carrière. Natasha vous donne rendez-vous au cœur de vos villes pour un moment de chanson, d’échange, de rythme et d’émotion…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06