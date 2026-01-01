Natasha St-Pier Mon histoire d’amour, c’est vous

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 22:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c‘est vous

L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, nous invite, à un voyage musical à travers la chanson française.

A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf !

Un moment de partage et d’’émotions à ne pas manquer ! .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Natasha St-Pier Mon histoire d’amour, c’est vous Blotzheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue