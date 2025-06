NATATION ENFANT STAGES ET COURS À LA CARTE Servian 7 juillet 2025 07:00

Cet été, la piscine propose des stages et cours de natation pour les enfants ! Apprentissage ou perfectionnement, chacun progresse à son rythme.

Cet été, la piscine propose des stages et des cours de natation pour les enfants !

Apprendre à nager, se perfectionner ou simplement s’amuser dans l’eau… il y en a pour tous les niveaux !

Informations et inscriptions par téléphone. .

105 Grand’Rue

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 73 40

English :

This summer, the pool is offering swimming courses for children! Whether you’re learning to swim or perfecting your technique, everyone can progress at their own pace.

German :

Diesen Sommer bietet das Schwimmbad Schwimmkurse und -praktika für Kinder an! Ob Lernen oder Perfektionieren, jeder macht in seinem eigenen Rhythmus Fortschritte.

Italiano :

Quest’estate la piscina offre corsi di nuoto per bambini! Che si tratti di imparare a nuotare o di perfezionare la tecnica, ognuno può progredire al proprio ritmo.

Espanol :

Este verano, la piscina ofrece cursos de natación para niños Tanto si quieres aprender a nadar como perfeccionar tu técnica, cada uno puede progresar a su ritmo.

