Natation: Entraînements autonomes Piscine de Villejean Rennes Mercredi 17 décembre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, débutants complet non acceptés

Venez profiter de la piscine sur des entraînements en autonomie

Deux créneaux vous sont proposés :

**- Lundi 15 décembre, de 12h à 14h**

**- Mercredi 17 décembre de 12h à 14h**

Un **entraînement sera proposé au tableau**.

**Attention, nous n’acceptons pas les débutants complets dans l’activité, dans le cadre des animations**

**Inscriptions obligatoires à partir du lundi 6 octobre sur le site** [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

A très vite dans les bassins!

NB : Pour rappel, soyez sûr de pouvoir participer au créneau au moment de vous inscrire ! Sinon la place est perdue pour quelqu’un d’autre …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T14:00:00.000+01:00

Piscine de Villejean 1, square d’Alsace Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine