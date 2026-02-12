Natation: Entraînements autonomes Piscine du berry Rennes 27 avril – 27 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit, débutants complet non acceptés

Venez profiter de la nouvelle piscine du Berry sur des entraînements en autonomie

Des créneaux vous sont proposés du 27 avril au 29 mai

**- Tous les lundis de 12h à 14h**

**- Tous les mercredis 12h à 14h**

Un **entraînement sera proposé au tableau**.

**Attention, nous n’acceptons pas les débutants complets dans l’activité, dans le cadre des animations**

**Inscriptions obligatoires à partir du lundi 16 février sur le site** [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

A très vite dans les bassins!

NB : Pour rappel, soyez sûr de pouvoir participer au créneau au moment de vous inscrire ! Sinon la place est perdue pour quelqu’un d’autre …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00

Piscine du berry 3 avenue Winston churchill rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



