Natation Les 4h de Coglé’O Rue de la voie ferrée Maen Roch

Natation Les 4h de Coglé’O

Rue de la voie ferrée Coglé’O Centre Aquatique Maen Roch Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Le centre aquatique Coglé’O est vous donne rendez-vous pour les 4 heures de Coglé’O organisé par le Club de natation CMBSS.

Venez en équipe de 2 à 5 nageurs (à partir de 12 ans) participer à un relais de longueur durant 4 heures. Chaque nageur plonge à tour de rôle et nage la distance qu’il souhaite.

18h30 consignes avec le capitaine d’équipe.

Top départ du relais à 19h00.

Dates d’inscriptions du 10 au 18 mars.

Ravitaillement pour les nageurs .

L’événement Natation Les 4h de Coglé’O Maen Roch a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne