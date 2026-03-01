Natation Les 4h de Coglé’O Rue de la voie ferrée Maen Roch
Natation Les 4h de Coglé’O
Rue de la voie ferrée Coglé'O Centre Aquatique Maen Roch Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-20 18:30:00
2026-03-20
Le centre aquatique Coglé’O est vous donne rendez-vous pour les 4 heures de Coglé’O organisé par le Club de natation CMBSS.
Venez en équipe de 2 à 5 nageurs (à partir de 12 ans) participer à un relais de longueur durant 4 heures. Chaque nageur plonge à tour de rôle et nage la distance qu’il souhaite.
18h30 consignes avec le capitaine d’équipe.
Top départ du relais à 19h00.
Dates d’inscriptions du 10 au 18 mars.
Ravitaillement pour les nageurs .
+33 2 99 17 21 00
