Nate Mercereau Le Hasard Ludique Paris

En considérant l’immense éventail de collaborateurs et de projets de Nate au fil des années — André 3000, The Weeknd, Jay-Z, Kamasi Washington, Leon Bridges, Sheila E., Ledisi, Goapele, Jennifer Hudson, Raphael Saadiq, Ricky Reed, Lizzo, No I.D., John Legend etc.. – la question se pose : quel est le fil conducteur ? Qu’est ce qui rassemble tous ces projets ?

À cela, Nate répond :

« Exploration, liberté, créativité, découverte, ouverture, quête, profondeur émotionnelle, immersion, intensité, curiosité, écoute, possibilités infinies… Tous ces termes sont reliés par une évidence : je suis en perpétuelle mutation, incarnant ma vie de toutes les manières qui résonnent en moi — dans le processus même d’exploration, et tout ce qui l’accompagne.

Véritable multi-instrumentiste, mais aussi producteur, auteur-compositeur et compositeur à travers de multiples genres et univers sonores, l’approche de Mercereau fait écho à des univers créatifs aux énergies diverses.

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

19.50€

Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

