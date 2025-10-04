NAT’EXPO Asnières-sur-Vègre

NAT'EXPO Asnières-sur-Vègre samedi 4 octobre 2025.

NAT’EXPO

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04 2025-10-05

4ème édition. L’exposition annuelle d’automne rassemble une dizaine de photographes professionnels et amateurs avertis, sur cinq lieux comme le Manoir de la Cour, la salle de la Marbrerie et trois autres lieux offrant un écrin de choix aux photographes de nature et animaliers.

Comme chaque année, le Manoir de La Cour accueillera en ses murs l’invité d’honneur de Nat’Expo Martine Huin.

Peintre… Photographe…Tout se mélange. Martine Huin demeure sous l’influence des arts plastiques. Elle travaille essentiellement les lignes, les courbes, joue avec la lumière et l’ombre dans un contexte poétique où l’émotion est une évidence et crée de réels tableaux. Le graphisme est omniprésent dans ses compositions ainsi que le minimalisme. Elle aime cette simplicité qui est totalement réfléchie et épurée. Elle sublime cet univers onirique, mystérieux, invisible où chaque photo devient peinture.

Retrouvez le programme complet de l’événement sur www.a2p72.fr/

Tarif entrée libre

Le Manoir de la Cour reste accessible aux tarifs habituels. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 94 49 79 asnierespassionphoto72@gmail.com

English :

4th edition. The annual autumn exhibition brings together a dozen professional and amateur photographers, in five venues including the Manoir de la Cour, the Salle de la Marbrerie and three other locations offering a choice setting for nature and wildlife photographers.

German :

4. Ausgabe. Die jährliche Herbstausstellung versammelt ein Dutzend professionelle Fotografen und erfahrene Amateure an fünf Orten wie dem Manoir de la Cour, dem Salle de la Marbrerie und drei weiteren Orten, die Natur- und Tierfotografen einen erlesenen Rahmen bieten.

Italiano :

quarta edizione. La mostra autunnale annuale riunisce una decina di fotografi professionisti e dilettanti esperti, in cinque sedi tra cui il Manoir de la Cour, la Salle de la Marbrerie e altre tre location che offrono un ambiente di scelta per i fotografi naturalisti e della fauna selvatica.

Espanol :

4ª edición. La exposición anual de otoño reúne a una decena de fotógrafos profesionales y aficionados experimentados, en cinco sedes que incluyen el Manoir de la Cour, la Salle de la Marbrerie y otros tres lugares que ofrecen un marco privilegiado para los fotógrafos de naturaleza y fauna.

L’événement NAT’EXPO Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2025-08-26 par CDT72