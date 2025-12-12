NATHALIE BOITEL – THEATRE A L’OUEST Caen
NATHALIE BOITEL – THEATRE A L’OUEST Caen mercredi 17 juin 2026.
Elle est la bonne pote, la bonne mère, la bonne collègue, un peu toutes les femmes de ta vie en elle réunies. Et parfois elle pète des câbles. Avec un naturel et une énergie entraînante, Nathalie passe au crible nos comportements du quotidien, qu’on soit au boulot, en couple ou en famille. Elle parlera d’elle, de vous, de nous, de la vie… bref venez, on va s’marrer !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14