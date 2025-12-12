NATHALIE BOITEL – THEATRE A L’OUEST Caen

NATHALIE BOITEL Début : 2026-06-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Elle est la bonne pote, la bonne mère, la bonne collègue, un peu toutes les femmes de ta vie en elle réunies. Et parfois elle pète des câbles. Avec un naturel et une énergie entraînante, Nathalie passe au crible nos comportements du quotidien, qu’on soit au boulot, en couple ou en famille. Elle parlera d’elle, de vous, de nous, de la vie… bref venez, on va s’marrer !

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14