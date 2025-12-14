NATHALIE HAGGIAG AU CARRÉ D’ART LOUIS-JEANJEAN

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-14

A l’occasion de sa première expo solo, l’artiste peintre nous livre quelques secrets… Dans la toile, prenez une attente. Ajoutez une perte, un drame. Mettez-y un soupçon de suspense, saupoudrez d’un regard tendre, d’une pincée de larme et d’une bonne dose d’envie d’embrasser.

Entrée libre du jeudi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 17h | Samedi 14 février 11h vernissageA l’occasion de sa première expo solo, l’artiste peintre nous livre quelques secrets… Dans la toile, prenez une attente. Ajoutez une perte, un drame. Mettez-y un soupçon de suspense, saupoudrez d’un regard tendre, d’une pincée de larme et d’une bonne dose d’envie d’embrasser. Mélangez le tout avec maladresse mais conviction, et parfois, quelque chose de bizarre apparaît ou disparaît comme un souffle sulfureux figé dans la pierre. Nathalie Haggiag .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

English :

On the occasion of her first solo exhibition, the painter shares a few secrets with us… In the canvas, take an expectation. Add a loss, a drama. Add a hint of suspense, sprinkle in a tender look, a pinch of tears and a healthy dose of the desire to kiss.

L’événement NATHALIE HAGGIAG AU CARRÉ D’ART LOUIS-JEANJEAN Mèze a été mis à jour le 2025-12-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE