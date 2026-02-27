Nathalie Leone, Le Cercueil de verre La Passerelle Nouaillé-Maupertuis
Nathalie Leone, Le Cercueil de verre La Passerelle Nouaillé-Maupertuis dimanche 15 mars 2026.
Nathalie Leone, Le Cercueil de verre
La Passerelle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Un polar magnifiquement conté, plein d’humour, de suspense et de surprises. .
La Passerelle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Nathalie Leone, Le Cercueil de verre
