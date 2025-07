NATHALIE SANTAINE CHANTE ELLA FITZGERALD Port-Vendres

NATHALIE SANTAINE CHANTE ELLA FITZGERALD Port-Vendres dimanche 10 août 2025.

NATHALIE SANTAINE CHANTE ELLA FITZGERALD

Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 21:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Hommage vibrant à la grande Ella Fitzgerald ! La voix envoûtante de Nathalie Santaine vous transporte dans l’âge d’or du jazz. Buvette sur place. Gratuit.

.

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03

English :

A vibrant tribute to the great Ella Fitzgerald! Nathalie Santaine?s spellbinding voice transports you back to the golden age of jazz. Refreshment bar on site. Free admission.

German :

Eine leidenschaftliche Hommage an die große Ella Fitzgerald? Nathalie Santaines bezaubernde Stimme entführt Sie in das goldene Zeitalter des Jazz. Getränke vor Ort. Kostenlos.

Italiano :

Un vibrante tributo alla grande Ella Fitzgerald! La voce ammaliante di Nathalie Santaine vi trasporterà all’epoca d’oro del jazz. Bar per il ristoro in loco. Ingresso libero.

Espanol :

¡Un vibrante homenaje a la gran Ella Fitzgerald! La fascinante voz de Nathalie Santaine le transportará a la época dorada del jazz. Bar. Entrada gratuita.

L’événement NATHALIE SANTAINE CHANTE ELLA FITZGERALD Port-Vendres a été mis à jour le 2025-07-03 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE