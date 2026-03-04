Nathanaël sous le figuier, Médiathèque le Polyèdre, Bazas

Nathanaël sous le figuier Samedi 21 mars, 18h00 Médiathèque le Polyèdre Gironde

entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T18:00:00+01:00 – 2026-03-21T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T18:00:00+01:00 – 2026-03-21T19:30:00+01:00

SAMEDI 21 MARS, SOIRÉE MARCELLE DELPASTRE : lecture musicale + ciné-rencontre

Poète paysan et figure majeure de la littérature occitane, Marcelle Delpastre (1925-1998) a passé sa vie dans la ferme familiale de Germont, en Corrèze, tout en se consacrant à l’écriture. Le centenaire de sa naissance est célébré dans toute la Nouvelle-Aquitaine jusqu’en septembre.

> 18h00 au Polyèdre, GRATUIT sur inscription : » Nathanaël sous le figuier « , lecture musicale du texte poétique de Marcelle Delpastre, par Terèsa Canet (conteuse) et Marie-Laure Fraysse (accordéoniste) suivie d’un grignotage convivial.

Avec ce beau poème incantatoire, « Nathanaël sous le figuier », Marcelle Delpastre nous invite au chant profond. A sa manière universelle et si particulière, elle chante à s’enivrer de son propre chant, elle chante pour tout son être et pour tous les vivants, à la face offensée du néant, à la face insensée des astres et des signes. Elle chante pour les pierres et le vent, pour l’arbre échevelé d’étoiles et pour la pluie, pour la source des fruits ; elle chante malgré la détresse et l’insoutenable sottise, celle qui fait rouler la boule du monde vers son anéantissement. Hiroshima, Nagasaki n’étant que …des tentatives… d’accomplissement apocalyptique du 20e siècle.

Deux voix donnent vie à ce texte poétique bilingue occitan-français. Deux voix qui s’accompagnent, se mêlent, se mesurent.

La musique a été écrite à partir du poème, pour lui, elle devient voix et le texte se révèle comme une partition musicale.

Dans la musique, diverses influences sont en écho : jazz, classique, contemporain, tradition… Mais c’est la pulsation du cœur, celle de la bourrée, qui porte les voix entre terre et ciel comme pour un chant premier, indien ou limousin.

Voir ici : https://nuitsatypiques.org/nathanael-sous-le-figuier-centenaire-marcelle-delpastre/

Médiathèque le Polyèdre 17 esplanade saint sauveur 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesnuitsatypiques@gmail.com »}] [{« link »: « https://nuitsatypiques.org/nathanael-sous-le-figuier-centenaire-marcelle-delpastre/ »}]

» Nathanaël sous le figuier « , lecture musicale du texte poétique de Marcelle Delpastre, par Terèsa Canet (conteuse) et Marie-Laure Fraysse (accordéoniste) suivie d’un grignotage convivial. lecture printempsdespoètes

Philippe Domain