Natif Festival à l’hippodrome de Hyères Hippodrome de la Plage Hyères

Hippodrome de la Plage 269 route de Giens Hyères Var

Début : 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-22

On l’a fait, on a réussi notre 1ère édition du festival.

Vous étiez 15 000 à partager ce kiff ultime avec nous.

Donc bien évidement, on remet ca !

Hippodrome de la Plage 269 route de Giens Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Natif Festival at Hyères racecourse

We did it, we made a success of our 1st edition of the festival.

There were 15,000 of you to share the ultimate kiff with us.

So, of course, we’re doing it again!

German : Native Festival auf der Pferderennbahn in Hyères

Wir haben es geschafft, wir haben unsere erste Ausgabe des Festivals erfolgreich abgeschlossen.

Sie waren 15.000 Menschen, die diesen ultimativen Kick mit uns geteilt haben.

Wir werden es also wieder tun!

Italiano : Festival Natif all’ippodromo di Hyères

Ce l’abbiamo fatta, abbiamo fatto un successo della nostra prima edizione del festival.

Eravate in 15.000 a condividere con noi l’ultima emozione.

Quindi, naturalmente, lo stiamo facendo di nuovo!

Espanol :

Lo conseguimos, hicimos un éxito de nuestra 1ª edición del festival.

15.000 personas compartieron con nosotros la máxima emoción.

Así que, por supuesto, ¡volvemos a repetirlo!

