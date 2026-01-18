National à Pétanque de Cholet Cholet
National à Pétanque de Cholet Cholet jeudi 5 février 2026.
National à Pétanque de Cholet
Parc des Expositions de La Meilleraie Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
37e édition du National de pétanque 2026, du 5 au 8 février .
Parc des Expositions de La Meilleraie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 10 94 24 cholet.nationalpetanque@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement National à Pétanque de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Choletais