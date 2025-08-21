National de pétanque Mulhouse
National de pétanque Mulhouse jeudi 21 août 2025.
National de pétanque
16 boulevard Stoessel Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-21
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-21
Le comité départemental du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque organise un grand tournoi dédié à plusieurs catégories jeudi 21 août tournoi vétérans vendredi 22 août tournoi sénior individuel samedi 23 et dimanche 24 août national masculin et féminin dimanche 24 août national jeunes et doublette mulhousien. Inscription par téléphone obligatoire.
Le comité départemental du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque organise un grand tournoi dédié à plusieurs catégories
– jeudi 21 août tournoi vétérans
– vendredi 22 août tournoi sénior individuel
– samedi 23 et dimanche 24 août national masculin et féminin
– dimanche 24 août national jeunes et doublette mulhousien
Inscription par téléphone obligatoire .
16 boulevard Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 34
English :
The Haut-Rhin departmental committee of the French Petanque Federation is organizing a major tournament dedicated to several categories: thursday August 21: veterans’ tournament Friday August 22: senior individual tournament Saturday August 23 and Sunday August 24: men’s and women’s national Sunday August 24: youth national and mulhousien doublette. Telephone registration required.
German :
Das Komitee des Departements Haut-Rhin des französischen Pétanque-Verbands organisiert ein großes Turnier, das mehreren Kategorien gewidmet ist: donnerstag, 21. August: Veteranenturnier Freitag, 22. August: Senioreneinzelturnier Samstag, 23. und Sonntag, 24. August: Nationalmannschaft der Männer und Frauen Sonntag, 24. August: Nationalmannschaft der Jugend und Doublette Mulhousien. Telefonische Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Il comitato dipartimentale dell’Haut-Rhin della Federazione francese di pétanque organizza un grande torneo per diverse categorie: giovedì 21 agosto: torneo dei veterani Venerdì 22 agosto: torneo individuale senior Sabato 23 e domenica 24 agosto: nazionali maschili e femminili Domenica 24 agosto: nazionali giovanili e doppio mulhousien. È richiesta l’iscrizione telefonica.
Espanol :
El comité departamental de Haut-Rhin de la Federación Francesa de Petanca organiza un gran torneo para varias categorías: jueves 21 de agosto: torneo de veteranos Viernes 22 de agosto: torneo individual senior Sábado 23 y domingo 24 de agosto: nacionales masculino y femenino Domingo 24 de agosto: nacionales juveniles y dobles mulhousien. Inscripción telefónica obligatoria.
L’événement National de pétanque Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace