National Hunter 2025 Lamotte-Beuvron

D35 Rue du Souvenir Français Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Les 11 et 12 octobre 2025, le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron vivra au rythme du hunter, dans le cadre du circuit National Hunter FFE .

Le circuit National Hunter FFE propose des étapes à travers l’Hexagone et une finale qui se déroule à Equita Lyon chaque année en octobre. Les 11 et 12 octobre prochains, le circuit posera ses valises à Lamotte-Beuvron pour l’avant dernière étape.

Pendant deux jours, le Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41) vivra au rythme du hunter. Les meilleurs couples investiront le grand manège pour une compétition en indoor, qui permettra de préparer au mieux la finale du circuit, se tenant traditionnellement lors du Longines Equita Lyon.

Retrouvez le programme ici https://ffecompet.ffe.com/concours/202541011/programme .

English :

On October 11 and 12, 2025, the Parc Equestre Fédéral in Lamotte-Beuvron will be alive with hunter action, as part of the National Hunter FFE circuit.

German :

Am 11. und 12. Oktober 2025 wird der Parc équestre fédéral in Lamotte-Beuvron im Rhythmus des Huntersports leben, im Rahmen des Rundkurses National Hunter FFE .

Italiano :

L’11 e il 12 ottobre 2025, il Parc Equestre Fédéral di Lamotte-Beuvron sarà animato da azioni di caccia nell’ambito del circuito National Hunter FFE .

Espanol :

Los días 11 y 12 de octubre de 2025, el Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron vibrará con la acción de los cazadores en el marco del circuito National Hunter FFE .

