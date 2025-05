National pétanque jeunes de la ville d’Aumale – Aumale, 31 mai 2025 09:00, Aumale.

Seine-Maritime

National pétanque jeunes de la ville d’Aumale Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne) Aumale Seine-Maritime

Début : 2025-05-31 09:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Concours pétanque jeunes de la ville d’Aumale comptant pour le challenge Educnaute et la finale du circuit national.

Rendez-vous Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne d’Aumale)

9h Jet du but En triplettes

Concours par poules A et B

Licence FFPJP et FIPJP obligatoires, coach compris, diplôme initiateur minimum pour le coach

Tenue homogène obligatoire

Dotation de 3000€ en bons d’achat et trophées

Buvette et restauration sur place

Infos supplémentaire et inscriptions avant le 16 mai auprès de

M. ROCHE Didier 10 lotissement la Houblonnière 76340 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE

Renseignements 06 20 54 33 20 / didier.roche@petanque.fr

Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne)

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 54 33 20

English : National pétanque jeunes de la ville d’Aumale

Aumale youth petanque competition counting towards the Educnaute challenge and the final of the national circuit.

Meeting point Place du CSP (behind the Caisse d’Épargne d’Aumale)

9 a.m.: Goal throwing Triples

Competition by A and B pools

FFPJP and FIPJP license required, coach included, minimum initiator diploma for coach

Uniform uniform compulsory

3000? prize money in vouchers and trophies

Refreshments and catering on site

For further information and registration before May 16, please contact

M. ROCHE Didier 10 lotissement la Houblonnière 76340 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE

Information: 06 20 54 33 20 / didier.roche@petanque.fr

German :

Petanque-Wettbewerb für Jugendliche der Stadt Aumale, der für den Challenge Educnaute und das Finale des nationalen Circuit zählt.

Treffpunkt: Place du CSP (hinter der Caisse d’Épargne d’Aumale)

9 Uhr: Zielwerfen In Tripletten

Wettkampf in Pools A und B

FFPJP- und FIPJP-Lizenz obligatorisch, einschließlich Coach, Mindestdiplom Initiateur für den Coach

Einheitliche Kleidung ist Pflicht

Preisgeld von 3000? in Form von Gutscheinen und Trophäen

Getränke und Speisen vor Ort

Weitere Informationen und Anmeldungen bis zum 16. Mai bei

M. ROCHE Didier: 10 lotissement la Houblonnière 76340 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE

Auskünfte: 06 20 54 33 20 / didier.roche@petanque.fr

Italiano :

Gara di petanque giovanile organizzata dalla città di Aumale nell’ambito della sfida Educnaute e della finale del circuito nazionale.

Punto d’incontro Place du CSP (dietro la Caisse d’Épargne d’Aumale)

9.00: Lancio della porta Triplo

Gara per pool A e B

Licenze FFPJP e FIPJP obbligatorie, allenatore incluso, diploma minimo di iniziatore per l’allenatore

Abbigliamento uniforme obbligatorio

3000? premi in buoni acquisto e trofei

Ristoro e catering in loco

Ulteriori informazioni e iscrizioni entro il 16 maggio presso

M. ROCHE Didier 10 lotissement la Houblonnière 76340 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE

Informazioni: 06 20 54 33 20 / didier.roche@petanque.fr

Espanol :

Competición de petanca juvenil organizada por la ciudad de Aumale en el marco del desafío Educnaute y de la final del circuito nacional.

Punto de encuentro Place du CSP (detrás de la Caisse d’Épargne d’Aumale)

9h: Lanzamiento de portería Triples

Competición por grupos A y B

Licencias FFPJP y FIPJP obligatorias, entrenador incluido, diploma de iniciador mínimo para el entrenador

Uniforme obligatorio

3000? en premios en vales y trofeos

Refrescos y catering in situ

Más información e inscripciones antes del 16 de mayo a

M. ROCHE Didier 10 lotissement la Houblonnière 76340 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE

Información: 06 20 54 33 20 / didier.roche@petanque.fr

