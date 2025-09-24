National Pétanque Triplette Laragne-Montéglin
National Pétanque Triplette Laragne-Montéglin mercredi 24 septembre 2025.
National Pétanque Triplette
Salle des fêtes Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Début : Jeudi 2025-09-24 09:00:00
fin : 2025-09-25 18:00:00
2025-09-24
Concours Pétanque National Triplette où les licenciés étrangers sont de plus en plus nombreux ! Limité à 256 équipes, comptant pour le classement des joueurs nationaux.
Salle des fêtes Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 05 49 97 petiteboulelaragnaise@gmail.com
English :
National Pétanque Triplette competition with a growing number of foreign licensees! Limited to 256 teams, counting towards the national player ranking.
German :
Nationaler Pétanque-Wettbewerb Triplette, bei dem immer mehr ausländische Lizenzinhaber teilnehmen! Begrenzt auf 256 Teams, zählt für die Rangliste der nationalen Spieler.
Italiano :
Competizione nazionale di Pétanque Triplette con un numero crescente di giocatori stranieri! Limitata a 256 squadre, conta per la classifica nazionale.
Espanol :
Competición nacional de tripletas de petanca con un número creciente de jugadores extranjeros Limitada a 256 equipos, cuenta para la clasificación nacional.
L’événement National Pétanque Triplette Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Sisteron Buëch