National Pétanque Triplette Laragne-Montéglin

National Pétanque Triplette Laragne-Montéglin mercredi 24 septembre 2025.

National Pétanque Triplette

Salle des fêtes Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2025-09-24 09:00:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

2025-09-24

Concours Pétanque National Triplette où les licenciés étrangers sont de plus en plus nombreux ! Limité à 256 équipes, comptant pour le classement des joueurs nationaux.

Salle des fêtes Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 05 49 97 petiteboulelaragnaise@gmail.com

English :

National Pétanque Triplette competition with a growing number of foreign licensees! Limited to 256 teams, counting towards the national player ranking.

German :

Nationaler Pétanque-Wettbewerb Triplette, bei dem immer mehr ausländische Lizenzinhaber teilnehmen! Begrenzt auf 256 Teams, zählt für die Rangliste der nationalen Spieler.

Italiano :

Competizione nazionale di Pétanque Triplette con un numero crescente di giocatori stranieri! Limitata a 256 squadre, conta per la classifica nazionale.

Espanol :

Competición nacional de tripletas de petanca con un número creciente de jugadores extranjeros Limitada a 256 equipos, cuenta para la clasificación nacional.

