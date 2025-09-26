National provençal triplette Laragne-Montéglin

National provençal triplette Laragne-Montéglin vendredi 26 septembre 2025.

National provençal triplette

Salle des fêtes Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Le concours avec le plus d’équipes engagées sur toute la région PACA !

.

Salle des fêtes Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 05 49 97 petiteboulelaragnaise@gmail.com

English :

The competition with the largest number of teams in the PACA region!

German :

Der Wettbewerb mit den meisten angemeldeten Teams in der gesamten Region PACA!

Italiano :

La competizione con il maggior numero di squadre iscritte nella regione PACA!

Espanol :

¡La competición con más equipos inscritos de la región PACA!

L’événement National provençal triplette Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Sisteron Buëch