Nationale 3 – Saibt-M2dard basket VS BC Ossun, Cosec, Saint-Médard-en-Jalles samedi 21 mars 2026.
Nationale 3 – Saibt-M2dard basket VS BC Ossun Samedi 21 mars, 19h45 Cosec Gironde
Adultes : 6 €
Réduit ; 4 €
Gratuit : mineurs
Début : 2026-03-21T19:45:00+01:00 – 2026-03-21T22:15:00+01:00
Fin : 2026-03-21T19:45:00+01:00 – 2026-03-21T22:15:00+01:00
Spectacle assuré au Cosec.
Venez nombreux !
Cosec 12, rue Paul Berniard – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Parentalité : SMB