Nationale 3 – Saibt-M2dard basket VS BC Ossun, Cosec, Saint-Médard-en-Jalles

Nationale 3 – Saibt-M2dard basket VS BC Ossun Samedi 21 mars, 19h45 Cosec Gironde

Adultes : 6 €

Réduit ; 4 €

Gratuit : mineurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T19:45:00+01:00 – 2026-03-21T22:15:00+01:00

Fin : 2026-03-21T19:45:00+01:00 – 2026-03-21T22:15:00+01:00

Spectacle assuré au Cosec.

Venez nombreux !

Cosec 12, rue Paul Berniard – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « saintmedardbasket@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 53 36 51 50 »}]

Ensemble, nous sommes plus forts !

Parentalité : SMB