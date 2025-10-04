Nationale d’élevage du Berger Néerlandais Cérilly

Nationale d’élevage du Berger Néerlandais Cérilly samedi 4 octobre 2025.

Nationale d’élevage du Berger Néerlandais

Parc des Expositions Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

L’ANBF organise la Nationale d’élevage du Berger Néerlandais au parc des expositions de Cérilly, le weekend des 4 et 5 octobre.

Restauration sur place (foodtruck ou repas sur réservation).

.

Parc des Expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

ANBF organizes the Nationale d’élevage du Berger Néerlandais at the Cérilly exhibition center, on the weekend of October 4 and 5.

Catering on site (foodtruck or meals on reservation).

German :

Der ANBF organisiert am Wochenende des 4. und 5. Oktobers die Nationale Zuchtschau für Niederländische Schäferhunde auf dem Ausstellungsgelände in Cérilly.

Verpflegung vor Ort (Foodtruck oder Essen auf Vorbestellung).

Italiano :

L’ANBF organizza la Nationale d’élevage du Berger Néerlandais presso il centro espositivo di Cérilly il fine settimana del 4 e 5 ottobre.

Ristorazione in loco (foodtruck o pasti su prenotazione).

Espanol :

La ANBF organiza la Nationale d’élevage du Berger Néerlandais en el recinto ferial de Cérilly el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

Restauración in situ (foodtruck o comidas previa reserva).

L’événement Nationale d’élevage du Berger Néerlandais Cérilly a été mis à jour le 2025-08-20 par Montluçon Tourisme