Nationale d’élevage du Berger Néerlandais Cérilly
Nationale d’élevage du Berger Néerlandais Cérilly samedi 4 octobre 2025.
Nationale d’élevage du Berger Néerlandais
Parc des Expositions Cérilly Allier
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
L’ANBF organise la Nationale d’élevage du Berger Néerlandais au parc des expositions de Cérilly, le weekend des 4 et 5 octobre.
Restauration sur place (foodtruck ou repas sur réservation).
Parc des Expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
ANBF organizes the Nationale d’élevage du Berger Néerlandais at the Cérilly exhibition center, on the weekend of October 4 and 5.
Catering on site (foodtruck or meals on reservation).
German :
Der ANBF organisiert am Wochenende des 4. und 5. Oktobers die Nationale Zuchtschau für Niederländische Schäferhunde auf dem Ausstellungsgelände in Cérilly.
Verpflegung vor Ort (Foodtruck oder Essen auf Vorbestellung).
Italiano :
L’ANBF organizza la Nationale d’élevage du Berger Néerlandais presso il centro espositivo di Cérilly il fine settimana del 4 e 5 ottobre.
Ristorazione in loco (foodtruck o pasti su prenotazione).
Espanol :
La ANBF organiza la Nationale d’élevage du Berger Néerlandais en el recinto ferial de Cérilly el fin de semana del 4 y 5 de octubre.
Restauración in situ (foodtruck o comidas previa reserva).
L’événement Nationale d’élevage du Berger Néerlandais Cérilly a été mis à jour le 2025-08-20 par Montluçon Tourisme