Nationale d’élevage Terre Neuve et Landseer Mairie Cérilly

Cérilly

Nationale d’élevage Terre Neuve et Landseer

Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Le Club Français du chien Terre Neuve et du Landseer (CFCTNL) organise la 43ème nationale d’élevage 2026 au parc des expositions de Cérilly les 18 et 19 avril.

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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00 mairie@mairie-cerilly.com

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English :

The Club Français du chien Terre Neuve et du Landseer (CFCTNL) is organizing the 43rd Nationale d?élevage 2026 at the Cérilly exhibition center on April 18 and 19.

L’événement Nationale d’élevage Terre Neuve et Landseer Cérilly a été mis à jour le 2025-10-06 par Montluçon Tourisme