Nationalisations révolutionnaires et naissance de la notion de patrimoine Ermenonville Ermenonville

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Nationalisations Révolutionnaires et Naissance de la Notion de Patrimoine : Sur les traces d’un incroyable voyage du buste du Capitaine de Vic de l’Eglise d’Ermenonville au Musée des Monuments Français

Classée Monument Historique depuis 1911, l'église actuelle d'Ermenonville est édifiée entre 1170 et 1180 sur la base d'une église primitive. Le style de ses chapiteaux, témoins du 1er gothique fait directement écho à celui des cathédrales du sud de l'Oise. L'aménagement du choeur remonte au XIIIe siècle. L'ensemble connaît d'intéressantes reprises entre le XIVe et le XVIe siècle témoins des styles rayonnants et flamboyants. La sacristie, reprise en 1559 ainsi que les retables de la même période constituent également des aménagements remarquables. l'église d'Ermenonville conserve un mobilier liturgique du XIXe siècle, d'une exceptionnelle qualité, un maître autel en marbre polychrome orné d'un Saint-Martin peint en 1615, et un superbe tryptique florentin du XVIe siècle offert par la princesse Radziwill.

