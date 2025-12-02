Nationalité française & droit du sol – théâtre-débat Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-02 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tous

En avant première de Tissé Métisse, la fête et dans le cadre des « Mardis sans chichis » , le quartier de Bellevue accueille le public pour une soirée mêlant théâtre et débat citoyen. Fruit d’un travail de collecte de témoignages, cet événement met en lumière les parcours et les angoisses des familles face aux questions de nationalité, un combat administratif. Une création originale mise en scène par Claudine Merceron en partenariat avec des militants de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) et le comédien Omar Meftah, qui transforme des récits de vie en une œuvre théâtrale. Cet événement s’inscrit dans la programmation des « Mardis sans chichis » , le rendez-vous mensuel organisé par le collectif Plan B et l’association Regards.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

