N’Ato Tiempo-Chants traditionnels italiens à la Grande Grange – Soyans 19 juin 2025 20:00

Drôme

N’Ato Tiempo-Chants traditionnels italiens à la Grande Grange La Grande Grange Soyans Drôme

Début : 2025-06-19 20:00:00

fin : 2025-06-19

2025-06-19

Arrangement pour trois voix, guitare et accordéon. Restitution de fin de résidence. Apéro partagé après le concert.

La Grande Grange

Soyans 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 96 71 32 lagrandegrange26@gmail.com

English :

Arrangement for three voices, guitar and accordion. End-of-residency performance. Shared aperitif after the concert.

German :

Arrangement für drei Stimmen, Gitarre und Akkordeon. Aufführung am Ende des Aufenthalts. Gemeinsamer Aperitif nach dem Konzert.

Italiano :

Arrangiamento per tre voci, chitarra e fisarmonica. Esibizione di fine corso. Aperitivo condiviso dopo il concerto.

Espanol :

Arreglo para tres voces, guitarra y acordeón. Actuación de fin de residencia. Aperitivo compartido tras el concierto.

