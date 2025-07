Natura 2000 Visite guidée de la tourbière de Clarens CLARENS Clarens

samedi 2 août 2025.

Natura 2000 Visite guidée de la tourbière de Clarens

CLARENS A la mairie de Clarens Clarens Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 09:30:00

fin : 2025-08-02 12:30:00

Date(s) :

2025-08-02

La CCPL vous propose une découverte de la tourbière de Clarens accompagnés par l’AREMIP.

A travers la visite de cette tourbière, vieille de d’environ quatre mille ans, vous pourrez découvrir la faune et la flore typiques de ces milieux et appréhender tous les services rendus par les zones humides.

Départ à 9h30 de la mairie de Clarens balade de 6 km durée environ 3h

Prévoir des chaussures imperméables et une bouteille d’eau

Inscription (places limitées) par téléphone au 05 61 95 49 60 ou par mail à aremip2@gmail.com

.

CLARENS A la mairie de Clarens Clarens 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 95 49 60

English :

CCPL invites you to discover the Clarens peat bog, accompanied by AREMIP.

Through a visit to this four-thousand-year-old peat bog, you’ll discover the flora and fauna typical of these environments, and learn about the services provided by wetlands.

Departure at 9.30 am from Clarens town hall 6 km walk duration approx. 3 hrs

Bring waterproof footwear and a bottle of water

Registration (places are limited) by telephone on 05 61 95 49 60 or by e-mail at aremip2@gmail.com

German :

Die CCPL bietet Ihnen die Möglichkeit, das Torfmoor von Clarens in Begleitung von AREMIP zu entdecken.

Bei der Besichtigung dieses etwa 4000 Jahre alten Torfmoors können Sie die typische Fauna und Flora dieser Lebensräume entdecken und die Leistungen der Feuchtgebiete kennenlernen.

Abfahrt um 9.30 Uhr am Rathaus von Clarens 6 km lange Wanderung Dauer ca. 3 Stunden

Wasserfeste Schuhe und eine Flasche Wasser mitbringen

Anmeldung (begrenzte Plätze) per Telefon unter 05 61 95 49 60 oder per E-Mail an aremip2@gmail.com

Italiano :

Il CCPL propone una visita alla torbiera di Clarens, accompagnata dall’AREMIP.

Visitando questa torbiera, che ha circa quattromila anni, è possibile scoprire la fauna e la flora tipiche di questi ambienti e conoscere tutti i servizi forniti dalle zone umide.

Partenza alle 9.30 dal municipio di Clarens passeggiata di 6 km durata circa 3 ore

Portare calzature impermeabili e una bottiglia d’acqua

Iscrizioni (i posti sono limitati) per telefono allo 05 61 95 49 60 o per e-mail a aremip2@gmail.com

Espanol :

El CCPL ofrece una visita a la turbera de Clarens, acompañados por AREMIP.

Visitando esta turbera, de unos cuatro mil años de antigüedad, podrá descubrir la fauna y flora típicas de estos entornos y conocer todos los servicios que prestan los humedales.

Salida a las 9.30 h del ayuntamiento de Clarens recorrido de 6 km duración aproximada 3 horas

Llevar calzado impermeable y una botella de agua

Inscripciones (plazas limitadas) por teléfono en el 05 61 95 49 60 o por correo electrónico en aremip2@gmail.com

