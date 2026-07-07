AGENDA · Perros-Guirec
Natura-contes Rue Aimée Fournier Perros-Guirec
mardi 14 juillet 2026 · Rue Aimée Fournier · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Natura-contes
Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 15:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez explorer la faune et la flore de notre littoral au travers de contes mêlant ludisme, émerveillements et découvertes naturalistes ! .
Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
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English :
L’événement Natura-contes Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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