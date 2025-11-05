Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès

Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès mercredi 5 novembre 2025.

Naturaliste en herbe

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

14h à 16h.

Découverte de la faune et de la flore des prés salés pour les familles.

Pour les enfants de 5 à 12 ans Payant.

Inscription obligatoire. Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .

Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

English : Naturaliste en herbe

German : Naturaliste en herbe

Italiano :

Espanol : Naturaliste en herbe

L’événement Naturaliste en herbe Arès a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme d’Arès