Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès
Naturaliste en herbe Port Ostréicole Arès mercredi 5 novembre 2025.
Naturaliste en herbe
Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
14h à 16h.
Découverte de la faune et de la flore des prés salés pour les familles.
Pour les enfants de 5 à 12 ans Payant.
Inscription obligatoire. Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .
Port Ostréicole Entrée de la réserve Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
English : Naturaliste en herbe
German : Naturaliste en herbe
Italiano :
Espanol : Naturaliste en herbe
L’événement Naturaliste en herbe Arès a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme d’Arès